В Мосгордуме прокомментировали идею установить памятник Невскому на Лубянской площади

Глава комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева прокомментировала идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади в Москве.

«Сейчас юбилейный год Александра Невского — нашего великого святого, который стоял на защите нашего отечества и во многом определил его будущее», — цитирует депутата РИА Новости.

Как считает Николаева, это очень достойный исторический и религиозный персонаж, и памятник ему кажется вполне понятным.

«И понятно, почему именно в этом году. И он очень достоин этого», — отметила депутат.

Николаева также выразила мнение, что место для монумента должны выбрать горожане.

«Если будет принято решение поставить его на Лубянке — хорошо. Если будет принято решение поставить в другом месте, например, в Замоскворечье — тоже хорошо, были и такие варианты. Почётность и установка такого памятника у меня не вызывает сомнений, а по месту, мне кажется, нужно сделать так, чтобы это было максимально примирительно для общества», — пояснила она.

Другой вопрос, добавила Николаева, если не ставить на Лубянке памятник Невскому, то лучше оставить то пространство свободным или установить фонтан.

«Потому что если принять решение ставить там ещё кого-то другого, то это будет вызывать ещё больше распрей в обществе. Если это такое сакральное место, Лубянка, то давайте её вообще не трогать», — заключила депутат.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда оценил идею поставить на Лубянской площади памятник князю Александру Невскому, который был канонизирован РПЦ.

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.