Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России

Руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем Дмитрий Гордеев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России.

«Производители яиц и мяса птицы ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на сокращение поголовья из-за распространения птичьего гриппа. Всё это увеличивает внутренние издержки и вынуждает производителей заявлять о повышении закупочной стоимости», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, при этом среднегодовые цены в супермаркетах на курицу в 2020 году были ниже, чем годом ранее.

Как отметил эксперт, цена зависит от сортовой классификации продуктов, изменения стоимости кормов, а также от затрачиваемых энергетических ресурсов.

Что касается транспортных расходов, то они составляют небольшую долю ценообразования, поскольку большинство сельскохозяйственных предприятий расположены довольно недалеко от места реализации продуктов, сказал Гордеев.

«Поэтому производителям сейчас следует улучшать эпизоотическую обстановку и внимательно следить за поголовьем, а также развивать собственное производство кормов», — добавил он.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.