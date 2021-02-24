В Каспийске 21 человека госпитализировали с признаками отравления

В городе Каспийске Республики Дагестан у 21 человека обнаружены признаки отравления, пострадавшие госпитализированы.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя Минздрава региона.

«В ЦГБ Каспийска с признаками острой кишечной инфекции поступил 21 человек, в том числе 19 детей», — заявили в министерстве.

По данным источника в местной администрации, жителям Каспийска рекомендовали использовать бутилированную воду.

С 9 по 18 января в медицинские учреждения Буйнакска в Дагестане обратились более 300 человек, большинство из которых — дети. У них выявили острую кишечную инфекцию, причиной которой стала вода из общего водопровода.

Также с 1 по 4 февраля 30 школьников обратились в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в животе и повышенной температурой.