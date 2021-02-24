Путин подписал закон о штрафах за нарушения деятельности НКО-иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, за распространение в средстве массовой информации или интернет-издании данных о физлице-иноагенте, а также производимых им материалах без соответствующей маркировки о его особом статусе будет назначаться штраф.

Ранее сообщалось, что для физлиц штраф будет составлять от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом для юридических лиц штраф будет составлять от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Также за производство НКО-иноагентом материалов и их распространение, в том числе через СМИ или интернет, без специальной маркировки закон предполагает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Закон также был одобрен Государственной думой и Советом Федерации.