Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения деятельности НКО-иноагентов

Совет Федерации одобрил законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.

Об этом сообщило РИА Новости.

Закон предусматривает, что распространение в СМИ или интернет-издании информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалах без соответствующей маркировки о его особом статусе будет наказываться штрафом.

Для физических лиц штраф будет составлять от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом для юридических лиц штраф будет составлять от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

При этом за производство НКО-иноагентом материалов и их распространение, в том числе через СМИ или интернет, без специальной маркировки закон предполагает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее соответствующий закон был принят Госдумой.

В декабре 2020 года сообщалось, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, входят 12 СМИ.