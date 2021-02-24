В Удмуртии оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 95 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные оперштаба республики.

Уточняется, что среди заболевших восемь детей до 14 лет и 40 человек старше 65 лет.

Больше всего заболевших в Ижевске (55).

Выздоровели 93 человека за сутки. 2469 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 433 — в состоянии средней степени тяжести, 121 — в тяжёлом.

Один человек скончался.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.