В Удмуртии оценили ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные оперштаба республики.
Уточняется, что среди заболевших восемь детей до 14 лет и 40 человек старше 65 лет.
Больше всего заболевших в Ижевске (55).
Выздоровели 93 человека за сутки. 2469 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 433 — в состоянии средней степени тяжести, 121 — в тяжёлом.
Один человек скончался.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.