В Удмуртии оценили ситуацию с COVID-19

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За сутки в Удмуртии выявили 95 случаев коронавирусной инфекции.
В Удмуртии оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные оперштаба республики.

Уточняется, что среди заболевших восемь детей до 14 лет и 40 человек старше 65 лет.

Больше всего заболевших в Ижевске (55).

Выздоровели 93 человека за сутки. 2469 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 433 — в состоянии средней степени тяжести, 121 — в тяжёлом.

Один человек скончался.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.

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