Экс-главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии

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Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 235 млн рублей по статьям о взятке и злоупотреблениях должностными полномочиями.
Экс-главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом информирует ТАСС. 

«Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 млн 280 тыс. рублей», — заявила судья. 

Ранее Нижегородский районный суд признал Маркелова виновным в получении взятки.

В сентябре прошлого года Ленинский суд Ульяновска по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество Маркелова и его соответчиков на сумму более 374,8 млн рублей.

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