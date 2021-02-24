Экс-главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии

Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 235 млн рублей по статьям о взятке и злоупотреблениях должностными полномочиями.

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Об этом информирует ТАСС. «Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 млн 280 тыс. рублей», — заявила судья. Ранее Нижегородский районный суд признал Маркелова виновным в получении взятки. В сентябре прошлого года Ленинский суд Ульяновска по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество Маркелова и его соответчиков на сумму более 374,8 млн рублей.