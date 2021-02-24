В Томской области в домах престарелых началась вакцинация от COVID-19

Более 100 человек в домах-интернатах для престарелых Томской области прошли вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Вакцинация проводится по добровольному согласию пенсионеров с разрешения врача, сообщает областная администрация.

Первыми прививки поставили сотрудники и пациенты домов-интернатов Чаинского и Бакчарского районов.

В Томской области работают семь домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего вида и три психоневрологических. В них живут 1627 человек, средний возраст которых — 70 лет.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.