РБК: в России предложили ограничить дивиденды компаниям за ущерб экологии

В правительстве России планируют создать механизм по ограничению дивидендов для собственников промышленных объектов, которые не ликвидируют нанесённый природе ущерб. Об этом пишет РБК.

По данным издания, зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила до 1 марта доработать поправки в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причинённого вреда окружающей среде», при этом предусмотрев в них механизм ограничения на выплату дивидендов.

Соответствующее поручение дано ряду профильных ведомств, в том числе Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития.

Отмечается, что информацию о поручении Абрамченко подтвердила представитель вице-премьера Марта Галичева. Она отметила что по поручению главы государства Владимира Путина в настоящее время разрабатываются механизмы для предупреждения появления таких заброшенных объектов, как Байкальский ЦБК и завод «Усольехимпром» в Иркутской области.

В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что в Усолье-Сибирском Иркутской области ликвидированы опасные объекты и предотвращено попадание химикатов в водные артерии.