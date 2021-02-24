РБК: в России предложили ограничить дивиденды компаниям за ущерб экологии
- Reuters
По данным издания, зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила до 1 марта доработать поправки в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причинённого вреда окружающей среде», при этом предусмотрев в них механизм ограничения на выплату дивидендов.
Соответствующее поручение дано ряду профильных ведомств, в том числе Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития.
Отмечается, что информацию о поручении Абрамченко подтвердила представитель вице-премьера Марта Галичева. Она отметила что по поручению главы государства Владимира Путина в настоящее время разрабатываются механизмы для предупреждения появления таких заброшенных объектов, как Байкальский ЦБК и завод «Усольехимпром» в Иркутской области.
В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что в Усолье-Сибирском Иркутской области ликвидированы опасные объекты и предотвращено попадание химикатов в водные артерии.