В Петербурге рассказали о пунктах вакцинации от коронавируса

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В четырёх торговых центрах Санкт-Петербурга со среды, 24 февраля, начинают работать пункты вакцинации от коронавируса.
В Петербурге рассказали о пунктах вакцинации от коронавируса
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Об этом пишет kp.ru.

«24 февраля в Петербурге открываются четыре пункта вакцинации на базе торговых центров. Осмотр врача и вакцинация будут бесплатны для всех, предварительная запись не требуется», — сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на Межведомственный городской региональный совет по противодействию коронавирусу.

Всего власти собираются открыть 15 пунктов вакцинации в городских ТЦ.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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