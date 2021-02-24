В Петербурге рассказали о пунктах вакцинации от коронавируса
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Об этом пишет kp.ru.
«24 февраля в Петербурге открываются четыре пункта вакцинации на базе торговых центров. Осмотр врача и вакцинация будут бесплатны для всех, предварительная запись не требуется», — сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на Межведомственный городской региональный совет по противодействию коронавирусу.
Всего власти собираются открыть 15 пунктов вакцинации в городских ТЦ.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.