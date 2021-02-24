Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу о ЧП

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Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении, в результате которого погибли три человека. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу о ЧП
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«На основании анализа собранных доказательств принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики», — говорится в сообщении.

По версии следствия, директор «достоверно знал об аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности».

В результате произошло обрушение конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей.

Также в сообщении говорится, что суд арестовал главного инженера и начальника отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики.

При этом заседание по избранию меры пресечения начальнику цеха дробления руды Норильской обогатительной фабрики и сотруднику строительно-ремонтного треста «Норильскникельремонт» отложено по ходатайству стороны защиты подозреваемых в связи с необходимостью предоставления ими дополнительных документов.

20 февраля на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение. Погибли три человека, пятеро получили травмы.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

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