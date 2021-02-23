Лавров поздравил ветерана Артёменко с 23 Февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко с 23 Февраля.

«Сегодня Игнату Сергеевичу привезли поздравление от Сергея Лаврова. Подпись там одна, а с ней — много пылающих сердец, не сдающихся и не предающих память», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

МИД также приводит поздравление Лаврова.

«Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго. Хотел бы Вас заверить, что МИД России продолжит делать максимум для сбережения доброго имени солдат-победителей», — в частности, говорится в поздравлении.

20 февраля мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей.