В Оренбургской области рассказали о ситуации с поставкой газа после аварии

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» начало восстановительные работы после аварии на газопроводе в Оренбургской области.

«Подразделения и техника «Газпром трансгаз Екатеринбург» прибыли на место и приступили к восстановительным работам», — цитирует ТАСС службу по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Отмечается, что для снабжения потребителей газом используются альтернативные маршруты Единой системы газоснабжения.

В некоторых районах региона для доставки газа используются автогазозаправщики.

Ранее стало известно, что после взрыва на участке трубопровода «Союз» в Оренбургской области прекращён транзит газа в Казахстан.