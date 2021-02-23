В Оренбургской области рассказали о ситуации с поставкой газа после аварии
- РИА Новости
«Подразделения и техника «Газпром трансгаз Екатеринбург» прибыли на место и приступили к восстановительным работам», — цитирует ТАСС службу по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Отмечается, что для снабжения потребителей газом используются альтернативные маршруты Единой системы газоснабжения.
В некоторых районах региона для доставки газа используются автогазозаправщики.
Ранее стало известно, что после взрыва на участке трубопровода «Союз» в Оренбургской области прекращён транзит газа в Казахстан.