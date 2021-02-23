В Оренбургской области рассказали о ситуации с поставкой газа после аварии

Короткая ссылка
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» начало восстановительные работы после аварии на газопроводе в Оренбургской области.
В Оренбургской области рассказали о ситуации с поставкой газа после аварии
  • РИА Новости

«Подразделения и техника «Газпром трансгаз Екатеринбург» прибыли на место и приступили к восстановительным работам», — цитирует ТАСС службу по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Отмечается, что для снабжения потребителей газом используются альтернативные маршруты Единой системы газоснабжения.

В некоторых районах региона для доставки газа используются автогазозаправщики.

Ранее стало известно, что после взрыва на участке трубопровода «Союз» в Оренбургской области прекращён транзит газа в Казахстан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить