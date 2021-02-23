После взрыва на газопроводе в Оренбуржье прекращён транзит в Казахстан
- РИА Новости
Отмечается, что «в 08:49 персоналом отключён участок газопровода от нулевого до 123-го км магистрального газопровода «Союз».
«Прекращён транзит газа через ГИС «Алексеевка» на территорию Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что «газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург — Новопсков».
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области.