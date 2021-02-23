После взрыва на газопроводе в Оренбуржье прекращён транзит в Казахстан

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После взрыва на участке трубопровода «Союз» в Оренбургской области прекращён транзит газа в Казахстан. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго России.
После взрыва на газопроводе в Оренбуржье прекращён транзит в Казахстан
  • РИА Новости

Отмечается, что «в 08:49 персоналом отключён участок газопровода от нулевого до 123-го км магистрального газопровода «Союз».

«Прекращён транзит газа через ГИС «Алексеевка» на территорию Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что «газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург — Новопсков».

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области.

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