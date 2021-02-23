Хинштейн оценил необходимость господдержки интернета

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» оценил необходимость господдержки интернета.

«Без поддержки государства, без протекционистских мер, конечно же, мы вперёд IT-отрасли не продвинем. Во всём мире это происходит именно так. Очевидно, что интернет-гиганты проводят, с одной стороны, политику в своих интересах, с другой стороны, они всё равно проводят политику, которая близка коллективному Западу», — сказал он.

Ранее в МИД России заявили, что не исключают возможной корректировки законодательства в сфере IT из-за действий западных компаний.

Также сообщалось, что думский комитет по информационной политике разрабатывает законопроект, регламентирующий открытие на территории России представительств или филиалов иностранных интернет-компаний.