В МИД России не исключили коррекции законодательства в IT-сфере

Москва не исключает возможной коррекции законодательства в сфере IT из-за действий западных компаний на фоне недавних незаконных протестных акций. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Я ничего не исключал бы в этой сфере», — приводит РИА Новости ответ Рябкова на вопрос о возможности внесения изменений в российское законодательство в IT-сфере на фоне публикаций фейковых материалов о несогласованных акциях, прошедших ранее в России.

Он подчеркнул, что «коррекция законодательства, в том числе в этой сфере, необходима».

«Коллеги в интернет-гигантах, работающих с многомиллиардной аудиторией в мире, что называется, несколько зарвались с точки зрения какого-то формирования собственных представлений о вседозволенности», — добавил Рябков.

По его словам, цензурирование контента в западных соцсетях и на крупных медиаплатформах «становится всё более частым явлением».

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает законопроект, регламентирующий открытие на территории России представительств или филиалов иностранных интернет-компаний.