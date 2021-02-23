Заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала о значении Дня защитника Отечества.

«23 Февраля всегда был для нас семейный праздник. Я дочка офицера, выросла в военном городке, мы всегда готовились к этому празднику и папу поздравляли. Я каждый раз поздравляю мужчин и во фракции, и в своей семье», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, это замечательный праздник настоящих мужчин и настоящих женщин.

«Я за свою жизнь достаточно много ездила по гарнизонам и видела не только офицерских жён, которые, как настоящие декабристки, ездили за мужчинами в дальние места и жили в неприспособленных условиях, но и женщин-военнослужащих», — пояснила Драпеко.

Как считает депутат, это довольно большой отряд общества, достойный того, чтобы отмечали их день.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей с Днём защитника Отечества.