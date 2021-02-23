В Минтруде оценили ситуацию с занятостью инвалидов во время пандемии

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Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко оценил ситуацию с занятостью инвалидов во время введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.
В Минтруде оценили ситуацию с занятостью инвалидов во время пандемии
  • РИА Новости

«Занятость среди граждан с инвалидностью осталась на прежнем уровне. Мы собираем сведения каждый год. И в 2019, и в 2020 годах работало примерно одинаковое число граждан с инвалидностью трудоспособного возраста — порядка миллиона человек», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, планируется, что количество трудоустроенных граждан с инвалидностью будет расти.

Как отметил Вовченко, большие надежды возложены на службу занятости, которая в настоящее время реформируется. Также готовится обновлённый закон о квотах для приёма на работу инвалидов.

«Мы хотим переформулировать само понятие «квотированное рабочее место». Результатом должно быть именно трудоустройство граждан с инвалидностью, тогда квота может считаться исполненной. Организация будет обязана заполнить квотируемые рабочие места в течение полугода», — пояснил Вовченко.

Ранее газета «Известия» сообщала об ожиданиях молодых специалистов во время поиска работы в России.

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