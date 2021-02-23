Власти Тульской области поздравили жителей с 23 Февраля

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей с 23 Февраля.
Власти Тульской области поздравили жителей с 23 Февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

Как отметил Дюмин, мужество и отвага воинов — гарант независимости страны и безопасности населения.

«Уверен, что ратными подвигами туляки продолжат приумножать славу малой родины, а самоотверженным трудом — наращивать оборонный потенциал России», — сказал он.

С поздравлением выступил и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, передаёт inkazan.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

По словам Песошина, праздник — дань глубокого уважения всем, кто служил Родине, несёт боевую вахту и только готовится вступить в ряды вооружённых сил, «всем, кто мирным трудом добивается благополучия и стабильности, укрепляет славу и мощь великой страны».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

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