В Оренбуржье в результате ЧП повреждены два магистральных трубопровода

Короткая ссылка
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в результате взрыва на газопроводе повреждены два магистральных трубопровода, передаёт РИА Новости.
В Оренбуржье в результате ЧП повреждены два магистральных трубопровода
  • © РИА Новости / Андрей Архипов

Он сообщил, что «в 08:40 произошёл взрыв, оба магистральных трубопровода повреждены».

«Конечно, по магистральной части произошли переключения по низкой части, а мы наблюдаем более 10 тыс. абонентов, которые подвержены снижению подачи газа в дома… Ситуацию окончательно рассмотрим, предпримем все меры», — заявил Паслер.

Ранее взрыв произошёл на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области.

Позднее сообщалось, что утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области ликвидировали.

Также стало известно, что после взрыва на участке трубопровода «Союз» в Оренбургской области прекращён транзит газа в Казахстан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить