В Оренбуржье в результате ЧП повреждены два магистральных трубопровода

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в результате взрыва на газопроводе повреждены два магистральных трубопровода, передаёт РИА Новости.

Он сообщил, что «в 08:40 произошёл взрыв, оба магистральных трубопровода повреждены».

«Конечно, по магистральной части произошли переключения по низкой части, а мы наблюдаем более 10 тыс. абонентов, которые подвержены снижению подачи газа в дома… Ситуацию окончательно рассмотрим, предпримем все меры», — заявил Паслер.

Ранее взрыв произошёл на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области.

Позднее сообщалось, что утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области ликвидировали.

Также стало известно, что после взрыва на участке трубопровода «Союз» в Оренбургской области прекращён транзит газа в Казахстан.