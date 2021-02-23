Утечку после ЧП на газопроводе в Оренбуржье ликвидировали

Утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области ликвидировали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство области.

РИА Новости

Сообщается, что «утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме». «Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня», — заявили в правительстве региона. Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области. Также стало известно, что после взрыва на участке трубопровода «Союз» в Оренбургской области прекращён транзит газа в Казахстан.