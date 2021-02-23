Утечку после ЧП на газопроводе в Оренбуржье ликвидировали
- РИА Новости
Сообщается, что «утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме».
«Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня», — заявили в правительстве региона.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области.
Также стало известно, что после взрыва на участке трубопровода «Союз» в Оренбургской области прекращён транзит газа в Казахстан.