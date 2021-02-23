Утечку после ЧП на газопроводе в Оренбуржье ликвидировали

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Утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области ликвидировали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство области.
Утечку после ЧП на газопроводе в Оренбуржье ликвидировали
  • РИА Новости

Сообщается, что «утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме».

«Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня», — заявили в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области.

Также стало известно, что после взрыва на участке трубопровода «Союз» в Оренбургской области прекращён транзит газа в Казахстан.

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