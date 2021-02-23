Власти Тверской области поздравили ветеранов и жителей региона с 23 Февраля

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветеранов, военнослужащих и всех жителей региона с 23 Февраля.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Мы гордимся тем, что являемся наследниками великих традиций самоотверженного служения Родине. Сегодня эти славные традиции с честью продолжают солдаты и офицеры воинских частей, дислоцированных в Тверской области, сотрудники органов правопорядка, наших уникальных военных научно-исследовательских институтов и учебных заведений», — отметил Руденя.

Он пожелал всем мирного неба и новых успехов на службе стране.

С поздравлением выступил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Конечно, прежде всего мы поздравляем военнослужащих и ветеранов Вооружённых сил. Вы верно стоите на страже интересов Родины и всегда готовы отреагировать на любую угрозу», — сказал Никитин.

По его словам, на страже безопасности страны стоят и медицинские работники, которые борются с пандемией.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.