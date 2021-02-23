Власти Крыма поздравили жителей с Днём защитника Отечества

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил жителей с Днём защитника Отечества.
Власти Крыма поздравили жителей с Днём защитника Отечества
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

По словам Аксёнова, 23 Февраля — это действительно всенародный праздник.

«В отечественной традиции воинский долг и нравственность всегда были неразделимы», — отметил он.

Аксёнов пожелал здоровья, мира, благополучия, новых успехов в труде на благо России и Крыма.

С поздравлением выступил и губернатор Тюменской области Александр Моор, передаёт «Вслух.ру».

«В День защитника Отечества мы отдаём дань уважения подвигу защитников Родины, отстоявших в разные годы её свободу и независимость», — отметил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

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