Власти Крыма поздравили жителей с Днём защитника Отечества
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
По словам Аксёнова, 23 Февраля — это действительно всенародный праздник.
«В отечественной традиции воинский долг и нравственность всегда были неразделимы», — отметил он.
Аксёнов пожелал здоровья, мира, благополучия, новых успехов в труде на благо России и Крыма.
С поздравлением выступил и губернатор Тюменской области Александр Моор, передаёт «Вслух.ру».
«В День защитника Отечества мы отдаём дань уважения подвигу защитников Родины, отстоявших в разные годы её свободу и независимость», — отметил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.