Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Его поздравление опубликовано на сайте правительства.

«Мы отмечаем этот праздник в знак глубокого уважения к мужественным и сильным духом людям. Тем, кто посвятил себя нелёгкой воинской службе и в мирное время защищает национальные интересы России, бережёт покой её граждан, вносит свой вклад в современное развитие нашей страны», — говорится в тексте.

Как отметил глава кабмина, с особым чувством благодарности мы чествуем ветеранов Вооружённых Сил, «чей героизм, самоотверженность и преданность офицерскому долгу всегда будут высшим мерилом патриотизма и любви к Отчизне».

Мишустин пожелал им успехов в работе на благо России, крепкого здоровья, мира и благополучия.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении с Днём защитника Отечества отметил, что российские армия и флот готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно.