В Оренбургской области продлили ряд ограничительных мер по COVID-19

В Оренбургской области ряд ограничительных мер по COVID-19 продлили до 8 марта.

Об этом сообщает RIA56.

Соответствующие изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции» внёс губернатор Денис Паслер.

В частности, самоизоляция продлена для граждан старше 65 лет.

Сохраняется запрет на работу развлекательных и досуговых заведений.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.