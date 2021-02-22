В Оренбургской области продлили ряд ограничительных мер по COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает RIA56.
Соответствующие изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции» внёс губернатор Денис Паслер.
В частности, самоизоляция продлена для граждан старше 65 лет.
Сохраняется запрет на работу развлекательных и досуговых заведений.
Указ вступил в силу со дня подписания.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.