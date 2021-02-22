Россияне рассказали о планах поздравить близких с 23 Февраля

Россияне рассказали, планируют ли они делать подарки на 23 Февраля своим близким.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные опроса, проведённого сервисом Superjob.

Выяснилось, что 55% мужчин и 34% женщин откажутся в 2021 году от презентов.

10% респондентов намерены поздравить своих отцов, 7% — родных, 5% — сыновей, 4% — себя, 3% — братьев.

30% женщин планируют купить подарки для своих мужей, 18% — для сыновей, 16% — для отцов, 9% — для возлюбленных, 8% — для братьев и близких людей, 3% — для коллег и друзей, 2% — для дедушек.

По данным исследования, средний бюджет на подарки составит 2,7 тыс. рублей.

Ранее работодатели рассказали о своих планах для сотрудников на 23 Февраля и 8 Марта.