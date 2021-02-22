В Госдуме объяснили предложение ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал в беседе с RT, что предложение ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов возникло в связи с участившимися случаями «недопустимых нападок» на ветеранов войны.
В Госдуме объяснили предложение ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов
  • РИА Новости

«Эта идея возникла по следам, к сожалению, участившихся случаев абсолютно недопустимых нападок на ветеранов войны, на память о Великой Отечественной войне. Принято решение внести поправки в закон, который запрещает реабилитацию нацизма, по сути приравняв нападки на тех, кто защищал страну в годы войны, к этого рода совершенно недопустимым деяниям», — пояснил депутат.

По словам Боярского, в каждой семье в России есть люди, которые так или иначе имели отношение к Великой Отечественной войне.

«Есть те, кто погиб, есть те, которые вернулись, есть те, кто трудился в тылу, поэтому для нас, для российского народа, эта тема абсолютно священна и неприкасаема. Я уверен, что нас поддержит абсолютное большинство людей, которые относятся к подвигу советского солдата как к сакральной, священной теме», — заключил парламентарий. 

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и защитников Отечества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить