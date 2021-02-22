В Госдуме объяснили предложение ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал в беседе с RT, что предложение ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов возникло в связи с участившимися случаями «недопустимых нападок» на ветеранов войны.

«Эта идея возникла по следам, к сожалению, участившихся случаев абсолютно недопустимых нападок на ветеранов войны, на память о Великой Отечественной войне. Принято решение внести поправки в закон, который запрещает реабилитацию нацизма, по сути приравняв нападки на тех, кто защищал страну в годы войны, к этого рода совершенно недопустимым деяниям», — пояснил депутат.

По словам Боярского, в каждой семье в России есть люди, которые так или иначе имели отношение к Великой Отечественной войне.

«Есть те, кто погиб, есть те, которые вернулись, есть те, кто трудился в тылу, поэтому для нас, для российского народа, эта тема абсолютно священна и неприкасаема. Я уверен, что нас поддержит абсолютное большинство людей, которые относятся к подвигу советского солдата как к сакральной, священной теме», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и защитников Отечества.