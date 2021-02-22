Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Красноярском крае

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Прокуроры проводят проверку по факту столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Красноярском крае, в результате которого один человек погиб и ещё девять пострадали.
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Красноярском крае
  • РИА Новости

«Прокуратура Богучанского района проверяет перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», — приводит ТАСС сообщение региональной прокуратуры.

Ранее стало известно, что при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на автодороге Канск — Абан — Богучаны в Красноярском крае один человек погиб и девять пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

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