Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Красноярском крае
- РИА Новости
«Прокуратура Богучанского района проверяет перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», — приводит ТАСС сообщение региональной прокуратуры.
Ранее стало известно, что при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на автодороге Канск — Абан — Богучаны в Красноярском крае один человек погиб и девять пострадали.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».