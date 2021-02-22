Один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Красноярском крае

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Один человек погиб и девять пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на автодороге Канск — Абан — Богучаны в Красноярском крае. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

«На 186-м километре автодороги «Канск — Абан — Богучаны» столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и легковой автомобиль Honda Orthia. На месте происшествия от полученных травм скончался 37-летний водитель легкового транспортного средства», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что девять пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Ранее в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК России сообщили, что три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения машины и электропоезда в Брянской области. 

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