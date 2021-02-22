В Приморье на местного жителя напал медведь

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В Приморье на местного жителя напал медведь, мужчина госпитализирован. Инцидент произошёл в районе бухты Шепалово около посёлка Врангель.
В Приморье на местного жителя напал медведь
  • © РИА Новости / Илья Тимин

Об этом сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД.

«В дежурную часть МО МВД России «Партизанский» поступило сообщение 58-летнего жителя посёлка Врангель о том, что его 33-летний сын пострадал в результате нападения дикого животного в распадине озера в районе бухты Шепалово. Пострадавший был госпитализирован», — сказали агентству.

Мужчине диагностировали укушенную рану левой голени и «закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и егеря.

Полицейские проведут беседы с местными жителями и охотниками об опасности участка побережья.

По сообщению МЧС, 21 февраля спасатели эвакуировали мужчину, пострадавшего от нападения медведя.

В октябре 2020 года сотрудник одного из цирков в Москве погиб в результате нападения медведя.

Следователи возбудили уголовное дело.

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