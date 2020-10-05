В Москве сотрудник цирка погиб в результате нападения медведя
- РИА Новости
«По предварительным данным, животное напало на работника цирка, когда тот зашёл в вольер. В результате инцидента пострадавший скончался в больнице», — заявила представитель надзорного ведомства.
По её словам, проведение проверки поручено прокуратуре Юго-Западного административного округа. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства и правил охраны труда и техники безопасности.
Прокуратура Москвы поставила на контроль ход проверки.
Ранее в Реутове медведь напал на дрессировщика и его ребёнка в цирке-шапито на репетиции.