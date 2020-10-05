В Москве сотрудник цирка погиб в результате нападения медведя

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Сотрудник одного из цирков в Москве погиб в результате нападения медведя. Прокуратура организовала проверку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефёдову.
В Москве сотрудник цирка погиб в результате нападения медведя
  • РИА Новости

«По предварительным данным, животное напало на работника цирка, когда тот зашёл в вольер. В результате инцидента пострадавший скончался в больнице», — заявила представитель надзорного ведомства.

По её словам, проведение проверки поручено прокуратуре Юго-Западного административного округа. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства и правил охраны труда и техники безопасности.

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход проверки.

Ранее в Реутове медведь напал на дрессировщика и его ребёнка в цирке-шапито на репетиции.

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