Медведь напал на дрессировщика и ребёнка в цирке в Подмосковье

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В Реутове медведь напал на дрессировщика и его ребёнка в цирке-шапито на репетиции.
Медведь напал на дрессировщика и ребёнка в цирке в Подмосковье
  • Reuters

«В «Реутов-парке» на Носовихинском шоссе в цирке-шапито дрессировщик и его ребёнок готовили выступление с медведем. По предварительным данным, у животного слетел намордник. Медведь травмировал мужчину и ребёнка. Пострадавшие направлены в больницу», — приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что ребёнку 13 лет.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что организована проверка информации в СМИ о нападении медведя на ребёнка.

Пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что следователи организовали проверку после нападения медведя на дрессировщика и его сына в цирке в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в Сочи по факту нападения медведей на ребёнка возбуждено дело.

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