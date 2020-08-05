В Сочи по факту нападения медведей на ребёнка возбуждено дело

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено в Сочи по факту гибели ребёнка в результате нападения медведей.
В Сочи по факту нападения медведей на ребёнка возбуждено дело
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

На земельном участке, арендованном коммерческой фирмой, был установлен вольер с двумя дикими медведями. Через незапертую металлическую калитку ребёнок подошёл к вольеру, а животные напали на него, причинив ему множественные телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребёнка.

В июле ОТР со ссылкой на данные Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края сообщало о нападении медведя на рыбака в городе Елизово.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить