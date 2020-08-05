В Сочи по факту нападения медведей на ребёнка возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено в Сочи по факту гибели ребёнка в результате нападения медведей.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

На земельном участке, арендованном коммерческой фирмой, был установлен вольер с двумя дикими медведями. Через незапертую металлическую калитку ребёнок подошёл к вольеру, а животные напали на него, причинив ему множественные телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребёнка.

В июле ОТР со ссылкой на данные Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края сообщало о нападении медведя на рыбака в городе Елизово.