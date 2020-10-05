СК возбудил дело по факту гибели работника цирка в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после гибели работника в результате нападения медведя в цирке на юго-западе Москвы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Нарушение требования охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека», — заявили в Следственном комитете.

По данным СК, 5 октября в цирке медведь напал в вольере на рабочего по уходу за животными.

Мужчина был госпитализирован, но скончался в больнице от полученных травм.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник цирка погиб в результате нападения медведя.