СК возбудил дело по факту гибели работника цирка в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.
«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Нарушение требования охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека», — заявили в Следственном комитете.
По данным СК, 5 октября в цирке медведь напал в вольере на рабочего по уходу за животными.
Мужчина был госпитализирован, но скончался в больнице от полученных травм.
Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник цирка погиб в результате нападения медведя.