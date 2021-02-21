Прокуратура начала проверку из-за ЧП с траулером в Баренцевом море

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Мурманская транспортная прокуратура организовала проверку норм безопасности после происшествия с траулером Polaris в Баренцевом море.
Прокуратура начала проверку из-за ЧП с траулером в Баренцевом море
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с остановкой главного двигателя судна МК 0335 Polaris в Баренцевом море», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что по итогам проверки будет решён вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

Ранее в МЧС сообщили, что в Баренцевом море отказал основной двигатель на траулере Polaris, на борту которого находятся десять человек.

По данным Росморречфлота, угрозы экипажу нет. На место направился спасательный буксир.

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