Прокуратура начала проверку из-за ЧП с траулером в Баренцевом море

Мурманская транспортная прокуратура организовала проверку норм безопасности после происшествия с траулером Polaris в Баренцевом море.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с остановкой главного двигателя судна МК 0335 Polaris в Баренцевом море», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что по итогам проверки будет решён вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

Ранее в МЧС сообщили, что в Баренцевом море отказал основной двигатель на траулере Polaris, на борту которого находятся десять человек.

По данным Росморречфлота, угрозы экипажу нет. На место направился спасательный буксир.