В Баренцевом море на траулере отказал основной двигатель
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«21 февраля поступила информация о том, что в акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области отказал основной двигатель на малом траулере Polaris № МК0355, которое вело рыболовный промысел», — цитирует сообщение РИА Новости.
Экипаж судна состоит из 10 человек.
Отмечается, что для буксировки траулера в порт приписки направлено судно.
28 декабря в Баренцевом море затонул траулер «Онега», на борту которого находились 19 человек, были спасены двое.