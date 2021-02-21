В Баренцевом море на траулере отказал основной двигатель

В Баренцевом море отказал основной двигатель на траулере Polaris, на борту которого находятся 10 человек. Об этом сообщило МЧС.

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«21 февраля поступила информация о том, что в акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области отказал основной двигатель на малом траулере Polaris № МК0355, которое вело рыболовный промысел», — цитирует сообщение РИА Новости. Экипаж судна состоит из 10 человек. Отмечается, что для буксировки траулера в порт приписки направлено судно. 28 декабря в Баренцевом море затонул траулер «Онега», на борту которого находились 19 человек, были спасены двое.