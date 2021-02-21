В Баренцевом море на траулере отказал основной двигатель

Короткая ссылка
В Баренцевом море отказал основной двигатель на траулере Polaris, на борту которого находятся 10 человек. Об этом сообщило МЧС.
В Баренцевом море на траулере отказал основной двигатель
  • © Michael Narten/picture alliance
  • globallookpress.com

«21 февраля поступила информация о том, что в акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области отказал основной двигатель на малом траулере Polaris № МК0355, которое вело рыболовный промысел», — цитирует сообщение РИА Новости.

Экипаж судна состоит из 10 человек. 

Отмечается, что для буксировки траулера в порт приписки направлено судно.

28 декабря в Баренцевом море затонул траулер «Онега», на борту которого находились 19 человек, были спасены двое. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить