Росморречфлот заявил об отсутствии угрозы экипажу судна в Баренцевом море

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В Росморречфлоте сообщили об отсутствии угрозы членам экипажа рыболовецкого траулера Polaris, у которого отказал двигатель в Баренцевом море.
Росморречфлот заявил об отсутствии угрозы экипажу судна в Баренцевом море
  • Pixabay

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что погода в районе происшествия благоприятная, температура составляет -9 °C, ветер — 12 м/c.

«Угрозы экипажу не существует», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, судно находится в дрейфе. Прибытие спасательного буксира ожидается к 21:00—22:00.

Ранее в МЧС сообщили, что в Баренцевом море отказал основной двигатель на траулере Polaris, на борту которого находятся десять человек.

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