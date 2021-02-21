Росморречфлот заявил об отсутствии угрозы экипажу судна в Баренцевом море

В Росморречфлоте сообщили об отсутствии угрозы членам экипажа рыболовецкого траулера Polaris, у которого отказал двигатель в Баренцевом море.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что погода в районе происшествия благоприятная, температура составляет -9 °C, ветер — 12 м/c.

«Угрозы экипажу не существует», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, судно находится в дрейфе. Прибытие спасательного буксира ожидается к 21:00—22:00.

Ранее в МЧС сообщили, что в Баренцевом море отказал основной двигатель на траулере Polaris, на борту которого находятся десять человек.