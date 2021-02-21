Шесть стран проявили интерес к российскому танку «Армата»

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Интерес к российскому танку Т-14 «Армата» проявили шесть зарубежных стран. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Шесть стран проявили интерес к российскому танку «Армата»
  • РИА Новости

По его словам, некоторые страны рассматривают «Армату» как основной боевой танк.

«Арматой» интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес. Дело не в заявках, дело в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-80 и Т-90, — вот задача», — приводит ТАСС его слова на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби.

Ранее стало известно, что серийные поставки «Арматы» в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году.

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