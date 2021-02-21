Шесть стран проявили интерес к российскому танку «Армата»

Интерес к российскому танку Т-14 «Армата» проявили шесть зарубежных стран. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, некоторые страны рассматривают «Армату» как основной боевой танк.

«Арматой» интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес. Дело не в заявках, дело в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-80 и Т-90, — вот задача», — приводит ТАСС его слова на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби.

Ранее стало известно, что серийные поставки «Арматы» в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году.