Названы сроки начала серийных поставок «Арматы» в российскую армию

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Серийные поставки новейшего российского танка Т-14 «Армата» в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году.
Названы сроки начала серийных поставок «Арматы» в российскую армию
  • РИА Новости

Об этом заявил разработчик танка — генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

Как передаёт РИА Новости, «Армату» впервые представляют за рубежом на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби.

Терликов рассказал, что с Минобороны заключены серийные контракты на поставку «Арматы».

По его словам, идут госиспытания, окончание которых ожидается в ближайшие год-два.

Он заявил, что до конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин.

«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», — заявил Терликов.

Ранее в «Рособоронэкспорте» сообщили, что танк «Армата» получил паспорт экспортного облика.

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