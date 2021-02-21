Названы сроки начала серийных поставок «Арматы» в российскую армию
- РИА Новости
Об этом заявил разработчик танка — генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.
Как передаёт РИА Новости, «Армату» впервые представляют за рубежом на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби.
Терликов рассказал, что с Минобороны заключены серийные контракты на поставку «Арматы».
По его словам, идут госиспытания, окончание которых ожидается в ближайшие год-два.
Он заявил, что до конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин.
«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», — заявил Терликов.
Ранее в «Рособоронэкспорте» сообщили, что танк «Армата» получил паспорт экспортного облика.