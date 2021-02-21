Разработчик намерен снизить цену танка «Армата»
- РИА Новости
«Здесь будет встречное движение: мы отработаем технологию, снизим трудоёмкость, повысим технологичность и, учитывая дефлятор под новые контракты, согласуем цену, которая устроит обе стороны», — приводит ТАСС его слова на международной выставке вооружений IDEX 2021.
Ранее стало известно, что серийные поставки «Арматы» в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году.
4 февраля в «Рособоронэкспорте» сообщили, что танк Т-14 получил паспорт экспортного облика.