Разработчик намерен снизить цену танка «Армата»

Главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения концерна «Уралвагонзавод» Андрей Терликов заявил, что предприятие намерено снизить стоимость производства российского танка Т-14 «Армата».

«Здесь будет встречное движение: мы отработаем технологию, снизим трудоёмкость, повысим технологичность и, учитывая дефлятор под новые контракты, согласуем цену, которая устроит обе стороны», — приводит ТАСС его слова на международной выставке вооружений IDEX 2021.

Ранее стало известно, что серийные поставки «Арматы» в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году.

4 февраля в «Рособоронэкспорте» сообщили, что танк Т-14 получил паспорт экспортного облика.