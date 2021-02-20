Кабмин внёс в Госдуму проект об ограничении выбросов парниковых газов

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Кабмин внёс в Госдуму проект об ограничении выбросов парниковых газов
  • Reuters

«Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов», — говорится в документе.

Уточняется, что законопроект предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять в уполномоченный орган отчёты о выбросах парниковых газов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о начале Федеральной научно-технической программы в области экологии и климата.

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