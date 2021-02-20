Более 205 тысяч человек получили прививку от коронавируса в Петербурге

В Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 205 тыс. человек. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

© РИА Новости / Илья Питалев

«Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 205 тыс. петербуржцев. Полностью закончили цикл вакцинации 59 тыс. человек», — говорится в сообщении. Уточняется, что всего в Санкт-Петербург с начала вакцинации поступило 330 тыс. доз вакцины «Спутник V», в поликлиниках сейчас остаётся 111 тыс. доз. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские больницы начинают возвращаться к плановой работе.