Более 205 тысяч человек получили прививку от коронавируса в Петербурге

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В Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 205 тыс. человек. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.
Более 205 тысяч человек получили прививку от коронавируса в Петербурге
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 205 тыс. петербуржцев. Полностью закончили цикл вакцинации 59 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в Санкт-Петербург с начала вакцинации поступило 330 тыс. доз вакцины «Спутник V», в поликлиниках сейчас остаётся 111 тыс. доз.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские больницы начинают возвращаться к плановой работе.

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