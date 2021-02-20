На Ставрополье вакцинацию от COVID-19 проводят мобильные выездные бригады

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На Ставрополье медики проводят выездную работу по иммунизации населения от коронавируса.
На Ставрополье вакцинацию от COVID-19 проводят мобильные выездные бригады
  • AFP

Об этом сообщает pobeda26.ru.

С момента старта работы в январе вакцину уже получили педагогические коллективы, сотрудники организаций и предприятий, а также пожелавшие иммунизироваться жители сёл Пелагиада, Сенгилеевское, Надежда, Верхнерусское, Казинка.

Первой в регионе работу организовала Шпаковская районная больница. На сегодняшний день медики этой больницы привили около трёх тысяч человек.

Всего, по данным регионального Минздрава, в крае прошли вакцинацию 50 333 человека, завершили иммунизацию 17 557.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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