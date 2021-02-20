В российский военный суд поступило дело украинского пранкера Вольнова

В России Второй западный окружной военный суд получил дело украинского пранкера Никиты Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов. Он обвиняется в пропаганде терроризма.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Предварительные слушания по делу в отношении Кувикова назначены на 14:00 мск 9 марта», — сказал собеседник.

Как указывает агентство, следствие установило, что 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о совершённом накануне террористическом акте в здании УФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания.

В 2019 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Кувикова по обвинению в публичных призывах к терроризму.

28 марта 2018 года суд избрал пранкеру заочный арест по делу о распространении им в интернете ложных сведений о числе погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Тогда он был объявлен в международный розыск.