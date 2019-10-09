Басманный суд заочно арестовал пранкера Вольнова по новому обвинению

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины пранкера Никиту Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов, по обвинению в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Кувикова», — говорится в постановлении суда.



Отмечается, что пранкер приговорён к заключению сроком на два месяца с момента экстрадиции либо с момента его задержания на территории России.

28 марта 2018 года суд уже избирал Вольнову заочный арест по делу о распространении им в интернете ложных сведений о числе погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Тогда он был объявлен в международный розыск.

В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в «Зимней вишне», погибли 60 человек.