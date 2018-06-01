YouTube заблокировал канал пранкера Вольнова

Короткая ссылка
Видеохостинг YouTube заблокировал канал украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), который распространял ложную информацию о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
YouTube заблокировал канал пранкера Вольнова
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия».

Уточняется, что причиной блокировки стало «нарушение принципов видеохостинга».

Ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест Кувикова.

В марте пранкер был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти или вражды»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить