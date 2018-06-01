YouTube заблокировал канал пранкера Вольнова
Видеохостинг YouTube заблокировал канал украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), который распространял ложную информацию о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
- Reuters
Об этом сообщает газета «Известия».
Уточняется, что причиной блокировки стало «нарушение принципов видеохостинга».
Ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест Кувикова.
В марте пранкер был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти или вражды»).
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