В кабмине прокомментировали ситуацию с ростом цен на рынке металлов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство будет рассматривать дополнительные меры, если цены на металлопродукцию на российском рынке по итогам февраля не стабилизируются.

«Если сейчас по итогам февраля не будет стабилизирована цена (на металлопродукцию. — RT), будем рассматривать дополнительные меры», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время ситуация на рынке частично стабилизировалась и цена несколько снизилась, но уровень цен 2020 года пока не достигнут.

«Но уже нет завышения на 70—80%», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин также рассказал, что удорожание металлов приводит к увеличению стоимости и снижению доступности жилья.

Ранее сообщалось, что цена платины в ходе торгов на бирже выросла на 0,84% и достигла $1200,40 за тройскую унцию.

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