В кабмине прокомментировали ситуацию с ростом цен на рынке металлов

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство будет рассматривать дополнительные меры, если цены на металлопродукцию на российском рынке по итогам февраля не стабилизируются.
В кабмине прокомментировали ситуацию с ростом цен на рынке металлов
  • РИА Новости

«Если сейчас по итогам февраля не будет стабилизирована цена (на металлопродукцию. — RT), будем рассматривать дополнительные меры», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время ситуация на рынке частично стабилизировалась и цена несколько снизилась, но уровень цен 2020 года пока не достигнут.

«Но уже нет завышения на 70—80%», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин также рассказал, что удорожание металлов приводит к увеличению стоимости и снижению доступности жилья.

Ранее сообщалось, что цена платины в ходе торгов на бирже выросла на 0,84% и достигла $1200,40 за тройскую унцию.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.

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