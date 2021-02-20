В кабмине прокомментировали ситуацию с ростом цен на рынке металлов
- РИА Новости
«Если сейчас по итогам февраля не будет стабилизирована цена (на металлопродукцию. — RT), будем рассматривать дополнительные меры», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время ситуация на рынке частично стабилизировалась и цена несколько снизилась, но уровень цен 2020 года пока не достигнут.
«Но уже нет завышения на 70—80%», — сказал вице-премьер.
Хуснуллин также рассказал, что удорожание металлов приводит к увеличению стоимости и снижению доступности жилья.
Ранее сообщалось, что цена платины в ходе торгов на бирже выросла на 0,84% и достигла $1200,40 за тройскую унцию.
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.