Эксперт оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке

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Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.
Эксперт оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке
  • © Jens Kalaene
  • globallookpress.com

«Сможет ли биткоин вытеснить золото как средство наиболее популярного инвестиционного актива? Моё мнение — да, рано или поздно это произойдёт ровно по той простой причине, что фундаментальные факторы, которые присущи биткоину, очень напоминают золото. Но благодаря тому, что это цифровой актив, они делают его гораздо более удобным и в хранении, и как средство обмена», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, от золота довольно сложно отказаться, поскольку у него очень богатая история. И чтобы довольно резко поменять инвестиционную политику крупных компаний, потребуется время.

«Говорить о полноценной замене можно через несколько десятков лет, потому что текущая экономическая система достаточно инерционна», — отметил Смирнов.

Вместе с тем он уточнил, что списывать золото со счетов не нужно, поскольку оно удобно с точки зрения долгосрочного инвестиционного актива.

«Биткоин просто удобнее. Скорее всего, они будут существовать параллельно», — заключил эксперт.

Ранее заведующий кафедрой «финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.

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