Эксперт прокомментировал динамику цен на платину
- Reuters
«Платина — это и драгоценный металл, и одновременно металл, который используется в современных передовых технологиях, и у него ограничены природные источники. Эти три фактора существовали, но не работали в полной мере», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, в данном случае важна промышленная составляющая. Как отметил эксперт, ожидаются оживление экономики после пандемического застоя и ускоренный рост цифровой экономики.
«Рост цифровизации и распространение сопутствующего оборудования предполагает повышенный спрос на такого рода сырьё», — считает Беляев.
Как прогнозирует эксперт, расти будут платина, кобальт, медь, литий.
Ранее сообщалось, что цена платины в ходе торгов на бирже выросла на 0,84% и достигла $1200,40 за тройскую унцию.
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.