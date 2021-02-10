Эксперт прокомментировал динамику цен на платину

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Кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев прокомментировал динамику цен на платину.
Эксперт прокомментировал динамику цен на платину
  • Reuters

«Платина — это и драгоценный металл, и одновременно металл, который используется в современных передовых технологиях, и у него ограничены природные источники. Эти три фактора существовали, но не работали в полной мере», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в данном случае важна промышленная составляющая. Как отметил эксперт, ожидаются оживление экономики после пандемического застоя и ускоренный рост цифровой экономики.

«Рост цифровизации и распространение сопутствующего оборудования предполагает повышенный спрос на такого рода сырьё», — считает Беляев.

Как прогнозирует эксперт, расти будут платина, кобальт, медь, литий.

Ранее сообщалось, что цена платины в ходе торгов на бирже выросла на 0,84% и достигла $1200,40 за тройскую унцию.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.

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