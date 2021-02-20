Поисково-спасательные работы на фабрике в Норильске завершены

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Спасатели завершили поисковые работы на Норильской обогатительной фабрике, где ранее произошло обрушение, сообщили в региональном главке МЧС России.
Поисково-спасательные работы на фабрике в Норильске завершены
  • © РИА Новости / СК РФ

«Поисковые работы в Норильске завершены», — приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе регионального главка СК России сообщили об обнаружении тел двоих рабочих, погибших при обрушении на фабрике.

Ранее стало известно, что после обрушения на Норильской обогатительной фабрике из-под завалов извлечены четыре человека, один из них скончался. Велись поиски ещё двух работников.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

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